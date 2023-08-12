Руне поделился мыслями о соперничестве с Алькарасом

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о соперничестве с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Меня это развлекает. Я думаю, что причина, по которой соперничество так важно в мире спорта, заключается в том, что оно способствует его развитию. Становится интереснее. Когда есть только один отличный игрок, очевидно, для него это приятно, но это совсем не то. Более важно иметь возможномть конкурировать с сильными теннисистами. Я думаю, что Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, а также Бьорн Борг и Джон Макинрой подняли теннис на новый уровень. Надеюсь, у нас тоже получится», — приводит Tennis World слова Руне.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Руне потерпел поражение от испанца (6:7(3:7), 4:6, 4:6).

На данный момент Алькарас возглавляет рейтинг АТР, датский теннисист занимает 6-ю строчку.