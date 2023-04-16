Руне признался, что во время матча с Синнером возникали конфликтные ситуации с болельщиками

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что во время матча с Янником Синнером возникали конфликтные ситуации с болельщиками.

«Отношения отличные. На корте так много энергии. И я думаю, болельщикам это нравится больше, чем два парня, которые смотрят в землю и ничего не делают.

Это был отличный матч. Не по качеству тенниса, но в целом один из лучших в моей жизни. Очень-очень напряженный. У меня были шансы. Были отличные розыгрыши", — сказал Руне на пресс-конференции.

В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.