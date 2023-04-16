Руне признался, что во время матча с Синнером возникали конфликтные ситуации с болельщиками

Сегодня, 09:44
Датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что во время матча с Янником Синнером возникали конфликтные ситуации с болельщиками.
«Отношения отличные. На корте так много энергии. И я думаю, болельщикам это нравится больше, чем два парня, которые смотрят в землю и ничего не делают.
Это был отличный матч. Не по качеству тенниса, но в целом один из лучших в моей жизни. Очень-очень напряженный. У меня были шансы. Были отличные розыгрыши", — сказал Руне на пресс-конференции.
В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.