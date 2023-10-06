Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге турнира в Шанхае, взяв только 2 гейма

Пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне уступил 122-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Шанхае. Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу представителя США. Следующим соперником Накашимы будет победитель встречи Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Чжан Чжичжэнь (Китай). Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:0, 6:2