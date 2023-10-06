Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге турнира в Шанхае, взяв только 2 гейма

Сегодня, 10:40
Пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне уступил 122-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Шанхае.
Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу представителя США.
Следующим соперником Накашимы будет победитель встречи Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:0, 6:2