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Сегодня, 10:40

Руне проиграл 122-й ракетке мира Накашиме во втором круге турнира в Шанхае, взяв только 2 гейма

Алина Савинова
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Пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне уступил 122-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира в Шанхае.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 6:0, 6:2 в пользу представителя США.

Следующим соперником Накашимы будет победитель встречи Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Брэндон Накашима (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:0, 6:2

Теннис
Хольгер Руне
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