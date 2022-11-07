Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:11

Руне — о попадании на Итоговый турнир в качестве запасного: «Было бы здорово, если бы у меня появился шанс сыграть»

Алина Савинова
Telegram Новости

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал попадание на Итоговый турнир ATP в качестве запасного.

«Конечно, я собираюсь поехать в Турин. Я первый запасной. Хочу, чтобы все игроки были здоровы; в то же время было бы здорово, если бы у меня появился шанс сыграть. Я даже не думал об этом четыре или пять недель назад, но теперь я здесь. Я очень доволен тем, как закончил свой сезон, и если есть возможность сыграть больше матчей, я очень рад этому», — приводит Tennis World слова Руне.

6 ноября 19-летний теннисист из Дании одержал победу на «Мастерсе» в Париже, обыграв в решающем матче серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5). Это третий титул в карьере Руне.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/123646/holger-rune-i-will-be-in-turin-would-love-to-play-/
Теннис
0
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович настаивает на том, что не испытывал серьезных физических проблем в финале «Мастерса»