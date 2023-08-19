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Сегодня, 16:47

Руне рассказал, когда сможет провести тренировку на корте после травмы спины

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своем состоянии здоровья после травмы спины.

«Небольшое обновление. Произошли некоторые улучшения касаемо моих болей в спине. Сканирование, рентген, лечение и отличная командная работа врачей Нью-Йорка и Монако и моей команды дают мне уверенность в том, что я буду готов выйти на тренировку в понедельник. Благодарен всем, кто мне помогает», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Из-за травмы спины Руне снялся с матча против американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира в Цинциннати при счете 4:6, 0:2.

20-летний датчанин является победителем четырех турниров ATP в одиночном разряде и победителем одного юниорского турнира «Большого шлема».

Теннис
Хольгер Руне
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