Хачанов сыграет с Руне в полуфинале турнира в Барселоне

Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 21-летнего датчанина 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. В полуфинале турнира Руне встретится с россиянином Кареном Хачановым. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:4, 6:2