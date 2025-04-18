Хачанов сыграет с Руне в полуфинале турнира в Барселоне

Сегодня, 15:50
Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 21-летнего датчанина 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В полуфинале турнира Руне встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:4, 6:2