Руне сыграет с Рублевым в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Датчанин Хольгер Руне обыграл итальянца Яника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут. Игра прерывалась из-за дождя.

9-я ракетка мира Руне 4 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету 8-й ракетки мира Синнера ни одного эйса, 5 двойных и 3 реализованнных брейк-пойнта из 7.

В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5?779?335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия) — 1:6, 7:5, 7:5