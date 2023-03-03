Руне вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Сегодня, 08:27
Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл итальянца Маттео Берреттини.
Встреча продолжалась 30 минут и завершилась со счетом 6:0, 1:0 после отказа Берреттини.
В полуфинале Руне встретится с австралийцем Алексом Де Минаур.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 4) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока