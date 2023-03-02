Руне за час обыграл Боржеша и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

Сегодня, 09:16
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 500 в Акапулько.
Матч продлился 1 час и завершился со счетом 6:0, 6:2.
10-я ракетка мира Руне 7 раз подал на вылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 85-й ракетки мира Боржеша 1 эйс, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.
В четвертьфинале турнира 19-летний Руне сыграет с Маттео Берреттини (Италия).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хольгер Руне (Дания, 4) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:0, 6:2