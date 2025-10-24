Видео
24 октября, 22:00

Рууд снялся с матча против Давидович Фокины в первом сете четвертьфинала турнира в Базеле

Руслан Минаев

Испанец Алехандро Давидович Фокина стал полуфиналистом турнира в Базеле.

18-я ракетка мира победил норвежца Каспера Рууда. Давидович Фокина выиграл первый сет со счетом 7:6 (7:1), после чего Рууд снялся с матча.

Соперником испанца в полуфинале станет француз Уго Умбер.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 523 045 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1) отказ 2-го игрока

2

  • hant64

    Какой-то падёж - но не КРС, а теннисистов.

    24.10.2025

  • Endeavour1982

    В 3 из 4 четвертьфиналов там отказ. Нормально

    24.10.2025

    Каспер Рууд
