Рууд снялся с матча против Давидович Фокины в первом сете четвертьфинала турнира в Базеле

24 октября, 22:00
Испанец Алехандро Давидович Фокина стал полуфиналистом турнира в Базеле.
18-я ракетка мира победил норвежца Каспера Рууда. Давидович Фокина выиграл первый сет со счетом 7:6 (7:1), после чего Рууд снялся с матча.
Соперником испанца в полуфинале станет француз Уго Умбер.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1) отказ 2-го игрока
hant64
Какой-то падёж - но не КРС, а теннисистов.
24.10.2025
Endeavour1982
В 3 из 4 четвертьфиналов там отказ. Нормально
24.10.2025