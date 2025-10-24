Рууд снялся с матча против Давидович Фокины в первом сете четвертьфинала турнира в Базеле

Испанец Алехандро Давидович Фокина стал полуфиналистом турнира в Базеле. 18-я ракетка мира победил норвежца Каспера Рууда. Давидович Фокина выиграл первый сет со счетом 7:6 (7:1), после чего Рууд снялся с матча. Соперником испанца в полуфинале станет француз Уго Умбер. Базель (Швейцария) Турнир ATP Swiss Indoors Basel Призовой фонд 2 523 045 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Алехандро Давидович Фокина (Испания, 8) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1) отказ 2-го игрока

hant64 Какой-то падёж - но не КРС, а теннисистов. 24.10.2025