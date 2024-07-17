Рууд и Циципас выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Норвежский теннисист Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.

Спортсмены будет играть в одной команде с испанцами Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом, россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет швед Бьорн Борг.

За сборную мира сыграют австралиец Алекс де Минор, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон. Капитан команды мира — Джон Макинрой. Еще два теннисиста команды станут известны позже.

Розыгрыш Кубка Лэйвера пройдет с 20 по 22 сентября в Берлине.