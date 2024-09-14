Рууд — про оправдание Синнера по допинговому делу: «Никакой дискриминации здесь нет»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал допинг скандал первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан.

«Если ты прочитал документы и понимаешь, как устроен процесс в подобных делах, то понимаешь, что никакой дискриминации здесь нет. Защита Синнера была хороша в том, что он быстро — в течение 15 дней после положительного теста — смог объяснить, что произошло. Он довольно быстро понял, из-за чего это случилось. Немногие спортсмены смогли объясниться в течение 15 дней, но Яннику это удалось. Он привел резонные доводы, и это играет в его пользу», — приводит The Tennis Letter слова Рууда.

Синнер объяснил, что запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер итальянца купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

10 сентября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запросило дополнительную информацию по делу итальянского теннисиста.