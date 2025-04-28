Рууд победил Корду и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Норвежский теннисист Каспер Рууд в третьем круге турнира в Мадриде обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 26-летнего норвежца 3 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. В 1/8 финала Рууд встретится с американцем Тэйлором Фритцем. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Себастьян Корда (США, 23) — 6:3, 6:3 Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 6:4, 6:4