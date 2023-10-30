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Сегодня, 15:54

Рууд надеется обеспечить себе место в Итоговом турнире ATP

Алина Савинова
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Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд заявил, что намерен до последнего бороться за попадание на Итоговый турнир АТР.

«Этот год был непростым во многих отношениях. Когда ты идешь высоко в рейтинге, у тебя становится больше ожиданий от себя. Ты рассчитываешь на шанс сыграть в Итоговом турнире или на завоевание трофеев в каждом турнире, в котором участвуешь. Когда ты рано вылетаешь, то думаешь: «Что происходит? Я хуже? Другие игроки намного лучше меня?» Но в каком-то смысле нужно было получить пару пощечин, чтобы понять, что не всегда все будет идти гладко. Для этого необходимо усердно работать, и, конечно, я приложил все усилия. Так что давайте посмотрим, что произойдет в Париже. Я все еще в борьбе», — приводит Tennis Majors слова норвежца.

Участие в Итоговом турнире ATP 2023 года, который пройдет в Турине, уже обеспечили себе Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия) и Андрей Рублев (Россия).

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/ruud-hopes-to-secure-a-spot-at-the-atp-finals-after-some-good-slaps-in-the-face-in-2023-724477.html
Каспер Рууд
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