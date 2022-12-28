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Сегодня, 14:59

Рууд надеется побороться за первую строчку рейтинга в предстоящем сезоне

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал то, что в сезоне-2022 мог стать первой ракеткой мира.

«Если и будет момент, когда это снова сможет произойти, то он будет в ближайшем будущем. Если у меня все хорошо сложится в Австралии, я смогу снова побороться за первую строчку.

Это мотивирует меня продолжать идти вперед, потому что я знаю, что когда-то был очень близок. Думаю, прошлый сезон показал, что у меня есть потенциал. Если я продолжу делать правильные вещи, усердно работать, то смогу снова оказаться в этом положении, или этого может никогда не случиться — в этом виде спорта никогда не знаешь наверняка", — приводит Tennis 365 слова Рууда.

По итогам сезона-2022 норвежец занял третье место в рейтинге ATP, набрав 5820 очков.

Источник: https://www.tennis365.com/australian-open/casper-ruud-believes-he-can-become-world-no-1-in-australia/
Теннис
Каспер Рууд
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