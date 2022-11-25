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25 ноября, 23:15

Рууд настроен показать высокий результат на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что ему не терпится выступить на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

«Для меня это большой шанс взять там какой-то реванш. Я с нетерпением жду поездки в Австралию и начала нового сезона. Думаю, что на Открытом чемпионате Австралии я смогу доказать, что уже жажду добиться хорошего результата, и давайте посмотрим, как сложится следующий год.

Мне предстоит отстоять много очков и результатов. Надеюсь, что смогу сделать это и добиться еще большего. Это будет нелегко, потому что в этом году я очень хорошо выступил на некоторых турнирах, но я буду стараться изо всех сил. Вероятно, со следующего года на меня будут больше смотреть. Это то, с чем я просто попытаюсь справиться и посмотрю, как все пойдет. Я собираюсь сосредоточиться на матчах, в которых играю, и отталкиваться от этого", — приводит Tennis World лова норвежца.

Напомним, что в этом году Рууд пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за травмы, которую он получил за день до начала турнира.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/124554/casper-ruud-opens-up-on-being-determined-to-make-strong-australian-open-result/
Теннис
Каспер Рууд
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