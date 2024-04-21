Рууд обыграл Циципаса и стал победителем турнира в Барселоне

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира в Барселоне — 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 31 минуту. Циципас сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Рууда 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Норвежец впервые в карьере завоевал титул категории ATP-500. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 782 960 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Финал Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 7:5, 6:3