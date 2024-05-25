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Сегодня, 13:33

Рууд обыграл Коболли и вышел в финал турнира в Женеве

Сергей Разин
корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в полуфинале турнира в Женеве обыграл итальянца Флавио Коболли со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 25-летнего норвежца 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Рууд встретится с чехом Томашом Махачем, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Флавио Коболли (Италия) — 1:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Каспер Рууд
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