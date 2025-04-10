Рууд проиграл Попырину в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло

10 апреля, 17:24
Норвежец Каспер Рууд выбыл в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.
7-я ракетка мира в трех сетах уступил австралийцу Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:3, 5:7. Матч длился 2 часа 58 минут.
Соперником 27-й ракетки мира в четвертьфинале «мастерса» станет испанец Алехандро Давидович Фокина.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алексей Попырин (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5