Рууд проиграл Попырину в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло

Норвежец Каспер Рууд выбыл в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

7-я ракетка мира в трех сетах уступил австралийцу Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:3, 5:7. Матч длился 2 часа 58 минут.

Соперником 27-й ракетки мира в четвертьфинале «мастерса» станет испанец Алехандро Давидович Фокина.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алексей Попырин (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 6:4, 3:6, 7:5