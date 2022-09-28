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28 сентября, 21:05

Рууд признался, что его вдохновляют Федерер и Надаль

Алина Савинова

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что ему понравилось наблюдать за игрой 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера и второй ракетки мира Рафаэля Надаля на Кубке Лейвера.

«Было невероятно видеть этих двоих вместе в последнем матче Роджера. Было очень весело находиться рядом с ними. Они все время шутят друг с другом. Меня вдохновляет видеть, что у них есть мотивация продолжать идти вперед, что они горят желанием играть и наслаждаться обществом друг друга. Я был польщен тем, что смог стать частью команды. Я многому научился и получил много радости от этого опыта», — приводит Tennis365 слова 23-летнего спортсмена.

Рууд выступал на Кубке Лейвера в одной команде с Федерером и Надалем. Они представляли сборную Европы, которая потерпела поражение от команды мира (8:13). Турнир прошел с 23 по 25 сентября.

Источник: https://www.tennis365.com/atp-tour/casper-ruud-inspired-by-roger-federer/
Теннис
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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