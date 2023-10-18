Рууд проиграл Гирону во втором круге турнира в Токио

Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл американцу Маркосу Гирону во втором круге турнира ATP 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.

8-я ракетка мира и второй «сеянный» турнира Рууд 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 79-й ракетки мира Гирона 9 эйсов, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира 30-летний американец сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркос Гирон (США, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Себастьян Офнер (Австрия) — 6:4, 6:1

Томми Пол (США, 5) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2