Рууд вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде, Хуркач выбыл

Норвежец Каспер Рууд пробился в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде. Во втором круге 15-я ракетка мира победил француза Артура Риндеркнеха — 6:3, 6:4. Соперником Рууда в третьем круге станет победитель матча Себастьян Корда (США, 23) — Федерико Чина (Италия, WC). В других матчах поляк Хуберт Хуркач проиграл французу Бенжамену Бонзи — 4:6, 5:7, аргентинец Франсиско Черундоло победил француза Гарольда Майо — 6:3, 6:4. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Каспер Рууд (Норвегия, 14) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 6:4 Бенжамен Бонзи (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша, 27) — 6:4, 7:5 Франсиско Черундоло (Аргентина, 20) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 6:3, 6:4