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Сегодня, 07:48

Рууд снялся с турнира в Кицбюэле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд без объяснения причин отказался от участия в турнире в Кицбюэле, сообщает пресс-служба турнира.

«Мы очень разочарованы. Теперь для игроков стало почти нормальным заявляться на турниры, а затем отказываться от участия по своему желанию. Это затрудняет планирование турниров для организаторов и заставляет нас выглядеть ненадежными в глазах болельщиков и партнеров. И такие отмены касаются не только нас», — отметил директор турнира Александр Антонич.

В основной сетке его заменит австриец Доминик Тим, а его уайлд-кард перешла соотечественнику Лукашу Ноймайеру.

Турнир категории ATP в Кицбюэле пройдет с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд — 579 320 евро.

Источник: Сайт турнира в Кицбюэле
Теннис
Доминик Тим
Каспер Рууд
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