Рууд обыграл Вавринку на турнире в Базеле

23 октября, 21:01
Норвежец Каспер Рууд стал четвертьфиналистом турнира в Базеле.
Во втором круге 11-я ракетка мира победил швейцарца Стэна Вавринку (158-я ракетка мира) со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 41 минуту.
Рууд сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокина (Испания, 8).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 523 045 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 7:6 (7:5)
Симон Вирсаладзе
О. Стэн всё пылит.
23.10.2025