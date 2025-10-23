Рууд обыграл Вавринку на турнире в Базеле

Норвежец Каспер Рууд стал четвертьфиналистом турнира в Базеле.

Во втором круге 11-я ракетка мира победил швейцарца Стэна Вавринку (158-я ракетка мира) со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч длился 1 час 41 минуту.

Рууд сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокина (Испания, 8).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 523 045 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:4, 7:6 (7:5)