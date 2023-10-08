Рууд вышел в четвертый круг «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 09:12
Норвежец Каспер Рууд победил американца Кристофера Юбэнкса в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джеффри Джон Вольф (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 15) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:4)
Артур Филс (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 24) — 6:2, 7:5
Уго Умбер (Франция, 32) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 1:6, 6:2
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Кристофер Юбенкс (США, 29) — 6:4, 6:2