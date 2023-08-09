Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:57

Рууд вышел в третий круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу во втором круге турнира в Торонто. В двух сетах он переиграл чеха Иржи Легечка — 7:6 (8:6), 6:4.

Матч длился 1 час и 43 минуты. 24-летний норвежец подал 5 раз навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего чеха 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов.

Следующий соперник Рууда определится в матче Александр Зверев — Алехандро Давидович Фокина.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бен Шелтон (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:6 (7:1), 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — 7:5, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, WC) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:4), 7:5

Макс Перселл (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:4, 6:4

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Каспер Рууд
0
Читайте также
Костомарову установили новые протезы для бега
История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев обыграл Грикспура в первом круге «мастерса» в Торонто

Бублик и Шаповалов снялись с «Мастерса» в Цинциннати