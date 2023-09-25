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Сегодня, 10:14

Рууд: «Видеть Федерера на трибунах — это нечто особенное»

Алина Савинова
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Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что победа над американцем Томми Полом в Кубке Лейвера была для него особенной из-за присутствия экс-первой ракетки мира Роджера Федерера на трибунах.

«Знаете, когда Роджер присутствует на трибунах, — это нечто особенное. Ты хочешь доставить удовольствие своей игрой, показать хороший теннис», — заявил Рууд.

Также он вспомнил момент, когда выступал на турнире вместе с швейцарским теннисистом.

«Я был как ребенок в кондитерской, рядом с величайшим, одним из четырех величайших игроков всех времен. Для меня это была одна из самых веселых недель. Я был очень рад снова выступать за Европу. Другая команда побеждает, но мы молоды, сильны и готовы к оставшейся части уикенда», — добавил теннисист.

Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера-2023, обыграв команду Европы со счетом 13:2.

Федерер завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лейвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. Ранее он рассказал, что в будущем хотел бы возглавить сборную Европы на этом турнире.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/when-roger-is-in-the-stands-its-extra-special-ruud-reveals-why-laver-cup-win-over-paul-was-unique
Теннис
Каспер Рууд
Роджер Федерер
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