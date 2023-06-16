Руусувуори и Грикспур встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе

Финский теннисист Эмиль Руусувуори и Таллон Грикспур из Нидерландов сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе. В 1/4 финала Руусувуори обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4), а Грикспур оказался сильнее Алекса Де Минаура (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4. Хертогенбос (Нидерланды) Турнир ATP Libema Open Призовой фонд 673 630 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Янник Синнер (Италия, 2, WC) — 6:3, 6:4 Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 4:6, 6:3, 6:4 Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:2 Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — Маккензи Макдональд (США) — 5:7, 6:3, 6:1