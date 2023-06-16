Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:36

Руусувуори и Грикспур встретятся в полуфинале турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Финский теннисист Эмиль Руусувуори и Таллон Грикспур из Нидерландов сыграет в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе.

В 1/4 финала Руусувуори обыграл итальянца Янника Синнера (6:3, 6:4), а Грикспур оказался сильнее Алекса Де Минаура (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Янник Синнер (Италия, 2, WC) — 6:3, 6:4

Таллон Грикспур (Нидерланды, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 4:6, 6:3, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:2

Ринки Хидзиката (Австралия, LL) — Маккензи Макдональд (США) — 5:7, 6:3, 6:1

Теннис
Янник Синнер
0
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тиафо и Фучович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте