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Сегодня, 13:32

Руусувуори обратился к Рублеву после поражения: «Не думаю, что кто-то заслуживает этого больше, чем ты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эмиль Руусувуори (слева) и Андрей Рублев.
Фото AFP
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори обратился к россиянину Андрею Рублеву после поражения в финале турнира в Гонконге (4:6, 4:6).

«Андрей... Ты один из самых трудолюбивых и сильных соперников. Все еще один из самых приятных парней, которых я знаю. Я не думаю, что кто-то заслуживает этого больше, чем ты. Мы продолжим борьбу. Это было твое время. Но я думаю, что в будущем нас ждет еще много матчей», — приводит слова Руусувуори The Tennis Letter.

26-летний россиянин завоевал свой 15-й титул ATP в карьере и первый в 2024 году.

Ранее Рублев прокомментировал свою победу на турнире в Гонконге.

Теннис
Андрей Рублев
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