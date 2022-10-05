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Сегодня, 11:01

Руусувуори сыграет с Медведевым во втором круге турнира в Астане

Анна Горшкова
Корреспондент

Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира ATP 500 в Астане.

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:0, 6:2.

Во втором круге турнира 53-я ракетка мира встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты сыграют друг против друга впервые.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 6:0, 6:2

Теннис
Даниил Медведев
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