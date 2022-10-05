Руусувуори сыграет с Медведевым во втором круге турнира в Астане

Сегодня, 11:01
Финский теннисист Эмиль Руусувуори обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера в первом круге турнира ATP 500 в Астане.
Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:0, 6:2.
Во втором круге турнира 53-я ракетка мира встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Теннисисты сыграют друг против друга впервые.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 6:0, 6:2