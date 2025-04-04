Сафин о сотрудничестве с Рублевым: «Все в руках Андрея»

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал сотрудничество с первой ракеткой России Андреем Рублевым.

«Все в руках Андрея. Я могу лишь указать направление, но идти по этому пути придется ему самому. Без труда ничего не получится — нужно пахать. Все решает его настрой. Посмотрим, как пройдет начало совместной работы. Мне кажется, он мотивирован. Сколько мы будем работать вместе? Не могу сказать — лучше спросите у него», — заявил Сафин в интервью Punto de Break.

На прошлой неделе было объявлено, что Сафин будет тренером Рублева в матчах на грунтовом покрытии в текущем сезоне.

27-летний Рублев занимает девятое место в рейтинге ATP.