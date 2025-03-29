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29 марта, 10:25

Сафин присоединится к тренерскому штабу Рублева на грунтовом сезоне

Камила Абдурахманова
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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин войдет в команду Андрея Рублева в качестве консультанта на грунтовой части сезона-2025.

Фернандо Висенте остается главным тренером Рублева. Сафин начнет работу с турнира в Монте-Карло (7-14 апреля). Далее они совместно подготовятся к «Мастерсам» в Мадриде и Риме, а также к «Ролан Гаррос».

В марте Рублев досрочно завершил выступления в Майами, уступив в 1/64 финала бельгийцу Зизу Бергсу (5:7, 4:6). Ранее теннисист неоднократно обращался к Сафину за советом в сложные периоды карьеры.

«Марат — человек с уникальным опытом. Его взгляд на игру, особенно на грунте, может стать для меня ключевым», — рассказал Рублев «Больше!».

Грунтовый сезон станет для Рублева шансом улучшить результаты: в 2023 году он дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и финала «Мастерса» в Монте-Карло.

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Теннис
Андрей Рублев
Марат Сафин
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