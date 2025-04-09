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9 апреля, 18:44

Сафин советовал Рублеву набраться терпения перед матчем с Монфисом

Сергей Ярошенко
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Девятая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, что ему посоветовал Марат Сафин перед матчем против француза Гаэля Монфиса.

«Он сказал мне несколько вещей перед матчем. Он сказал, что в основном это будет сложный матч в плане психологии. Вопрос был, смогу ли я справиться с терпением. Потому что Гаэль начнет играть потрясающе и наслаждаться атмосферой, болельщики будут его поддерживать. Ему это нравится. Он сказал, что самое главное — набраться терпения в эти моменты и ждать своего момента, вот и все. Во время матча, думаю, его уверенность придавала мне спокойствия», — цитирует Рублева The Tennis Letter.

27-летний россиянин обыграл француза со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Для Рублева это был первый официальный матч под руководством Марата Сафина.

В третьем круге россиянин встретится с французом Артуром Филсом.

Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
Марат Сафин
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