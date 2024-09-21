Сафиуллин уступил Цзюньчэну во втором круге турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге турнира в Чэнду уступил китайцу Шану Цзюньчэну со счетом 7:5, 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Цзюньчэн встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шан Цзюньчэн (Китай) — Роман Сафиуллин (Россия, 8) — 5:7, 6:3, 6:3