Сафиуллин уступил Цзюньчэну во втором круге турнира в Чэнду

Сегодня, 16:31
Российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге турнира в Чэнду уступил китайцу Шану Цзюньчэну со счетом 7:5, 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Цзюньчэн встретится с Александром Бубликом из Казахстана.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Шан Цзюньчэн (Китай) — Роман Сафиуллин (Россия, 8) — 5:7, 6:3, 6:3