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Сегодня, 19:06

Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Монте-Карло и сыграет против Джоковича

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Российский теннисист Роман Сафиуллин победил испанца Хауме Мунара в первом круге «мастерса» в Монте-Карло, отдав только один гейм во втором сете — 7:5, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут минут. Сафиуллин 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мунара один эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге россиянин встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который получил первый номер посева.

Ранее Сафиуллин и Даниил Медведев уступили своим соотечественникам Андрею Рублеву и Карену Хачанову на старте турнира в Монте-Карло в парном разряде.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Хауме Мунар (Испания, Q) — 7:5, 6:1

Теннис
Роман Сафиуллин
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