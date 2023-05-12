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ATP

Сегодня, 17:37

Сафиуллин на тай-брейке обыграл Корду во втором круге «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters
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Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Себастьяна Корду во втором круге «Мастерса» в Риме.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:7). Спортсмены провели на корте 1 час 44 минуты.

103-я ракетка мира Сафиуллин 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету 29-й ракетки мира Корды 4 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге 25-летний россиянин сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии, который обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 4:6, 7:5).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Себастьян Корда (США, 22) — 6:2, 7:6 (7:5)

Алексей Попырин (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — 6:4, 4:6, 7:5

Теннис
Роман Сафиуллин
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