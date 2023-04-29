Сафиуллин на тай-брейке обыграл Пола и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл американца Томми Пола во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

112-я ракетка мира Сафиуллин 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету 17-й ракетки мира Пола 4 эйса, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В третьем круге 25-летний россиянин сыграет с победителем матча Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 19).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Томми Пол (США, 14) — 6:3, 7:6 (7:3)