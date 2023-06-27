Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мальорке

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю ЮАР Ллойду Харрису во втором круге турнира в Мальорке.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут

94-я ракетка мира Сафиуллин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету 298-й ракетки мира Харриса 25 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В четвертьфинале 26-летний Харрис сыграет с победителем матча Кристофер Юбенкс (США) — Бен Шелтон (США).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:3