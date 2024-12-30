Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP в Гонконге

Сегодня, 12:56
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пройти во второй круг турнира категории ATP 250 в Гонконге.
В матче первого круга Сафиуллин проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Во втором круге турнира соперником Марожана станет россиянин Андрей Рублев, который имеет первый номер посева и побеждал на этих соревнованиях в прошлом.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6 (11:9)
Следующий соперник
Андрей Рублев (Россия, 1)