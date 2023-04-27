Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:06

Сафиуллин обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Мадриде — 6:2, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут.

Сафиуллин сделал 6 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Харри 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с американцем Томми Полом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
Обсудить
Читайте также
Непомнящий буквально заставил Дина победить себя. Мнение Карякина
Украина может выйти в группу «А» на ЧМ. Обыгравший ее Китай снова опозорился
В США предложили способ решения конфликта на Украине
Один человек пострадал в результате взрыва в Мелитополе
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доминик Тим сыграет с Циципасом во втором круге «Мастерса» в Мадриде