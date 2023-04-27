Сафиуллин обыграл Харри и вышел во второй круг турнира в Мадриде

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл чилийца Николаса Харри в первом круге турнира в Мадриде — 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 49 минут. Сафиуллин сделал 6 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Харри 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт. В следующем круге Сафиуллин сыграет с американцем Томми Полом. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Николас Харри (Чили) — 6:2, 3:6, 6:3