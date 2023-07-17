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Сегодня, 08:21

Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге ATP после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в свежем рейтинге ATP.

Ранее 25-летний россиянин дошел по четвертьфинала Уимблдона, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Этот результат стал лучшим для Сафиуллина на турнирах «Большого шлема».

Победителем Уимблдона стал Карлос Алькарас. В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Алькарас остался лидером рейтинга ATP.

Рейтинг АТР (17 июля):

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9675;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4525;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975;

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035...

43 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 1023...

52 (50). Аслан Карацев (Россия) — 888...

89 (105). Павел Котов (Россия) — 667...

96 (97). Александр Шевченко (Россия) — 622.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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