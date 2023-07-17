Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге ATP после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в свежем рейтинге ATP. Ранее 25-летний россиянин дошел по четвертьфинала Уимблдона, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру — 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Этот результат стал лучшим для Сафиуллина на турнирах «Большого шлема». Победителем Уимблдона стал Карлос Алькарас. В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Алькарас остался лидером рейтинга ATP. Рейтинг АТР (17 июля): 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9675; 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795; 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6520; 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005; 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4850; 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825; 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4525; 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3975; 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310; 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3130; 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035... 43 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 1023... 52 (50). Аслан Карацев (Россия) — 888... 89 (105). Павел Котов (Россия) — 667... 96 (97). Александр Шевченко (Россия) — 622.