Сафиуллин потерял две позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на две строчки в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В активе Сафиуллина 1087 очков, на данный момоент он располагается на 42 месте. Первой ракеткой мира остается сербский теннисист Новак Джокович. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнира в Женеве и проиграл Томашу Махачу из Чехии. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третью строчку за собой сохранил испанец Карлос Алькарас.

Лучшим среди россиян идет занимающий пятую позицию Даниил Медведев. На шестой строчке идет Андрей Рублев. Карен Хачанов остался на 18-м месте.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге.

Рейтинг АТР от 26 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9960 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8770;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6305;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6295;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4700;

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4425;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3885;

9 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3700;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3555...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090...

42 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1087...

56 (57). Павел Котов (Россия) — 892...