Сафиуллин пробился в финал турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/2 финала турнира в Чэнду (Китай).

Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Сафиуллин 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Музетти 1 эйс и 4 двойные ошибки.

Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:4