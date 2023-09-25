Сафиуллин пробился в финал турнира в Чэнду

25 сентября, 14:08
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/2 финала турнира в Чэнду (Китай).
Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.
Сафиуллин 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Музетти 1 эйс и 4 двойные ошибки.
Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:4