Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

25 сентября, 14:08

Сафиуллин пробился в финал турнира в Чэнду

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/2 финала турнира в Чэнду (Китай).

Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Сафиуллин 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Музетти 1 эйс и 4 двойные ошибки.

Следующим соперником российского теннисиста станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 3).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
1
18
Читайте также
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рууд: «Видеть Федерера на трибунах — это нечто особенное»

Хачанов вышел в финал турнира в Чжухае