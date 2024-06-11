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Сегодня, 17:32

Сафиуллин проиграл Береттини в первом круге турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил итальянцу Маттео Береттини в первом круге турнира в Штутгарте — 6:7 (8:10), 7:5, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 57 минут.

Сафиуллин сделал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету итальянца 27 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге Береттини сыграет с победителем пары Маттео Мартино (Франция, Q) — Денис Шаповалов (Канада, WC).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 734 915 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия, 8) — 7:6 (10:8), 5:7, 7:5

Теннис
Роман Сафиуллин
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