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Сегодня, 20:45

Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Штутгарте в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в паре с американцем Кристофером Юбенксом не сумел выйти во второй круг турнира в Штутгарте.

В первом круге Сафиуллин и Юбенкс уступили бразильцам Рафаэлу Матосу и Марселу Мело — 6:3, 1:6, 10:12. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

В следующем круге бразильцы сыграют с парой Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 734 915 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Рафаэл Матос/Марселу Мело (Бразилия) — Кристофер Юбенкс/Роман Сафиуллин (США/Россия) — 3:6, 6:1, 12:10

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