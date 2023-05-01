Сафиуллин уступил Миральесу в третьем круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от испанца Бернабе Сапаты Миральеса в третьем круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:3, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.

В четвертом раунде Миральес встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и аргентинцем Себастьяном Баесом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3