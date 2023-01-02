Сафиуллин уверенно выиграл у шведа Имера и пробился во второй круг турнира в Аделаиде

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира ATP в Аделаиде (Австралия). В первом круге россиянин обыграл шведа Микаэля Имера в двух сетах — 6:4, 6:2. Во втором круге Сафиуллин встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 7). Аделаида (Австралия) Турнир ATP Adelaide International 1 Призовой фонд 642 735 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:2