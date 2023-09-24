Сафиуллин в третий раз в карьере добрался до полуфинала турнира ATP

Россиянин Роман Сафиуллин победил Джордана Томпсона (Австралия) в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:1). Австралиец отказался продолжать матч после поражения в первом сете.

Таким образом, 26-летний россиянин в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP. Ранее он добрался до 1/2 финала на турнире в Тель-Авиве-2022 (проиграл сербу Новаку Джоковичу (1:6, 6:7 (3:7) и до 1/2 финала в Марселе-2022 (проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

За выход в финал Чэнду-2023 Сафиуллин встретится с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).