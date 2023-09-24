Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:26

Сафиуллин в третий раз в карьере добрался до полуфинала турнира ATP

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянин Роман Сафиуллин победил Джордана Томпсона (Австралия) в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:1). Австралиец отказался продолжать матч после поражения в первом сете.

Таким образом, 26-летний россиянин в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира ATP. Ранее он добрался до 1/2 финала на турнире в Тель-Авиве-2022 (проиграл сербу Новаку Джоковичу (1:6, 6:7 (3:7) и до 1/2 финала в Марселе-2022 (проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

За выход в финал Чэнду-2023 Сафиуллин встретится с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Теннис
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Костомаров впервые рассказал о согласии на ампутацию всех конечностей
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин вышел в полуфинал турнира в Чэнду — его соперник отказался продолжать матч

Хачанов одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в полуфинал турнира в Чжухае