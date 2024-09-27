Сафиуллин обыграл Вавринку и вышел во второй круг турнира в Пекине

Сегодня, 07:30
Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Пекине обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету 27-летнего россиянина 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Сафиуллин встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, LL) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:3, 6:4