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Сегодня, 11:19

Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Россиянин Роман Сафиуллин победил британца Дэниэла Эванса во втором круге турнира в Чэнду (Китай) — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 20 минут.

Сафиуллин сделал за игру 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. У 4-го «сеяного» в турнире Эванса 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал Сафиуллин встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — 6:3, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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